Сугаипов: девушка с покрытой головой выглядит гораздо достойнее и красивее

Первый заместитель министра по делам молодежи Чеченской Республики Амир Сугаипов обратился через соцсети к женщинам региона с призывом покрывать голову платками. Позднее чиновник разъяснил мотивы своего обращения и рассказал о планах по его воплощению в жизнь, сообщает ИА «Чечня Сегодня» .

По мнению Сугаипова, женщина в платке смотрится намного привлекательнее и благороднее. Он также отметил, что некоторые представительницы региона ошибочно считают, будто распущенные волосы помогут им понравиться молодым людям.

Чиновник подчеркнул, что порядочный мужчина, который ценит культурное наследие, религиозные устои и собственное достоинство, никогда не заинтересуется женщинами в вызывающей одежде без покрытой головы.

«Большинство девушек, которые распускают волосы и выходят без платка, думают, что так они красивее. Но это не так. С точки зрения эстетики, религии, чеченских адатов, традиций и обычаев — с покрытой головой девушка выглядит гораздо достойнее и красивее. И я сейчас говорю не о хиджабе, а об обычном платке или хотя бы полоске — о простом, скромном элементе, который отражает уважение к культуре и традициям», — сказал Сугаипов.

Представитель руководства Чечни заявил, что традиционные нормы поведения для мужчин и женщин передаются в регионе из поколения в поколение. По его словам, соблюдение этих правил необходимо в интересах всего народа, а не для внешнего эффекта.

