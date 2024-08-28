Судья отпустил Павла Дурова на допрос

Следственный судья прекратил содержание под стражей бизнесмена и создателя Telegram и «ВКонтакте» Павла Дурова, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на BFMTV.

Однако это не значит, что предпринимателя отпустили на свободу.

По информации радиосети BFMTV, Дурову изменили статус. Это сделали с целью допроса и предъявления обвинений. Только после этого будет вынесено решение о дальнейшем содержании под стражей или освобождении предпринимателя.

По информации Mash, заседание по делу продолжается. Пока судья не принял решение. Возле городского трибунала дежурят жандармы, периметр здания суда огорожен.

Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. Его обвиняют в отказе в сотрудничестве по киберпреступлениям в Telegram. Ранее стало известно, что брата бизнесмена Николая Дурова объявили в розыск во Франции.