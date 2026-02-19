сегодня в 11:24

Судья, отправивший в СИЗО экс-жену миллиардера Галицкого, подал в отставку

Судья, принявший решение об аресте бывшей жены миллиардера Александра Галицкого Алии Галицкой, решил сложить с себя полномочия, сообщает 112 .

Галицкую арестовали по обвинению в вымогательстве у бывшего супруга 150 млн рублей. В изоляторе временного содержания Истры она совершила суицид.

Арестовавший женщину судья Федор Григорьев подал в отставку.

Как уточняет РИА Новости, председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов выразил возмущения по поводу истории с арестом Галицкой. Отставка судьи стала следствием его вмешательства.

