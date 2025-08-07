Суд в России запретил называть людей «хо*лами», заявила Мизулина

Суд оштрафовал жительницу Улан-Удэ за то, что она назвала собеседника по общедомовому чату «хо*лом» — инстанция признала, что это «унизительная оценка личности адресата по признаку национальности». Россиянка пыталась оспорить решение, но Верховный суд Бурятии оставил его в силе, рассказала глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина в Telegram-канале .

Перепалка между жительницей бурятской столицы и ее собеседником произошла в чате мессенджера Viber. Женщина назвала визави «хо*лом» «из-за его фамилии», отметила Мизулина. Россиянка также написала, что все люди с украинскими фамилиями якобы являются «подлыми».

В итоге спор в общедомовой интернет-беседе дошел до суда. Инстанция постановила, что слово «хо*ол» разжигает ненависть. После этого злоумышленницу признали виновной по статье о возбуждении ненависти или вражды и оштрафовали на 10 000 рублей, рассказала руководитель ЛБИ.

Ранее Екатерина Мизулина раскритиковала закон о штрафах за поиск экстремистских материалов в Сети.