Суд в Подмосковье оштрафовал женщину за продажу арестованного автомобиля

Жительницу Подмосковья признали виновной в продаже арестованного автомобиля, который был оставлен ей на ответственное хранение, и назначили уголовный штраф, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Суд установил, что жительница Подмосковья, являясь собственницей арестованного автомобиля, продала его, несмотря на то что транспортное средство было оставлено ей на ответственное хранение по решению суда. Женщина действовала с целью получения денежной выгоды, зная о вступившем в законную силу приговоре.

Дознаватель Чеховского районного отделения судебных приставов ГУФССП России по Московской области в ходе проверки установила местонахождение автомобиля и факт его реализации. В результате в отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 312 УК РФ.

В ходе дознания обвиняемая полностью признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде уголовного штрафа. Санкции по ч. 1 ст. 312 УК РФ предусматривают штраф, обязательные или принудительные работы, арест либо лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.

Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых — транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.