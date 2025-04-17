Суд в Подмосковье оштрафовал подростков за ложные сообщения о терактах

Сергиево-Посадский городской суд вынес приговор двоим россиянам 2007 года рождения. Они делали ложные сообщения о терактах, сообщает пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области.

Следствие выяснило, что было 20 подобных эпизодов. Подростки делали заведомо ложные сообщения о том, что были заминированы госорганы и соцобъекты в Челябинской, Московской, Омской, Костромской, Свердловской областях и Краснодарском крае.

На молодых людей завели уголовное дело по ч. 2 и 3 ст. 207 УК России «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Злоумышленники признали вину и работали со следствием. Суд признал виновными несовершеннолетних, их оштрафовали. С одного подростка взыскали 40 тыс. рублей, со второго – 300 тыс. рублей. Пока приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщившего в школу Кузбасса о «минировании» ученика оштрафовали на 30 тыс. рублей.