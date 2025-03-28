Сообщивший в школу Кузбасса о «минировании» ученик получил штраф в 30 тыс руб

В Кузбассе школьник предстал перед судом из-за ложного сообщения о минировании

В Прокопьевске Кемеровской области несовершеннолетний предстал перед судом за заведомо ложный донос о подготовке террористического акта в учебном заведении, сообщает Сiбдепо .

В Объединенном пресс-центре судов Кузбасса отметили, что ученик совершил звонок в школу с угрозой, что повлекло за собой проверку правоохранительных органов.

При осмотре помещений школы сотрудниками полиции не было выявлено никаких взрывных устройств, оружия, боеприпасов или иных подозрительных объектов с взрывчатыми веществами, проинформировали в пресс-центре.

За свои действия подростку пришлось отвечать в зале суда. Он раскаялся в содеянном и принес свои извинения за противоправную выходку. Суд обязал его выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей.