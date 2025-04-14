сегодня в 04:19

Суд в Москве взыскал задолженность с блогера Лерчек по коммунальным платежам

Суд в Москве постановил взыскать задолженность по коммунальным платежам с блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) по иску «Мосводоканала», сообщает РИА Новости .

«Вынесен судебный приказ о взыскании задолженности», — сообщили в суде.

Сумма задолженности не уточняется. Известно, что решение суда вступило в силу.

Ранее суд наложил арест на имущество блогера Лерчек. Деньги будут заморожены на весь срок предварительного следствия и судебного разбирательства.

В начале октября 2024 года суд поместил Валерию и ее экс-супруга Артема под домашний арест. Они стали фигурантами дела о незаконных валютных операциях на 250 млн рублей с использованием поддельных документов.

Чекалины отказались признать свою вину в суде. Им грозит до 10 лет тюрьмы.