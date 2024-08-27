сегодня в 18:31

Суд в Москве оштрафовал фотохостинг Pinterest на 7 млн рублей

Речь идет о нарушении норм ч. 3. ст. 13.50 КоАП РФ (неисполнение обязанностей владельцем социальной сети). Организацию «Пинтерест Европа Лимитед» оштрафовали на 7 млн рублей.

Ранее столичный суд оштрафовал компанию Google на 3,5 млн рублей за новый эпизод нарушения закона о самоконтроле. Причиной назначения наказания стал отказ компании ограничить доступ к публикациям, в которых содержатся сведения о распитии алкоголя и табакокурении.

Также столичный суд привлек к административной ответственности Wikimedia Foundation, Inc. Организация отказалась ограничивать доступ к недостоверной информации в «Википедии».