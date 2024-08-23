Московский суд оштрафовал Google на 3,5 млн рублей

сегодня в 15:56

Столичный суд оштрафовал компанию Google на 3,5 млн рублей за новый эпизод нарушения закона о самоконтроле, сообщает ТАСС .

Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ. Google нарушила так называемый закон о самоконтроле соцсетей.

Причиной назначения наказания стал отказ компании ограничить доступ к публикациям, в которых содержатся сведения о распитии алкоголя и табакокурении.

Таганский суд Москвы оштрафовал Google на 3,5 млн рублей.

Закон о самоконтроле соцсетей действует в РФ с 2021 года. В соответствии с ним владельцы платформ обязаны удалить противоправный контент.

Ранее компания Google полностью отключила монетизацию российским YouTube-блогерам. Они больше не могут получать доход с рекламы.