Московский суд оштрафовал Google на 3,5 млн рублей
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Столичный суд оштрафовал компанию Google на 3,5 млн рублей за новый эпизод нарушения закона о самоконтроле, сообщает ТАСС.
Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ. Google нарушила так называемый закон о самоконтроле соцсетей.
Причиной назначения наказания стал отказ компании ограничить доступ к публикациям, в которых содержатся сведения о распитии алкоголя и табакокурении.
Таганский суд Москвы оштрафовал Google на 3,5 млн рублей.
Закон о самоконтроле соцсетей действует в РФ с 2021 года. В соответствии с ним владельцы платформ обязаны удалить противоправный контент.
Ранее компания Google полностью отключила монетизацию российским YouTube-блогерам. Они больше не могут получать доход с рекламы.