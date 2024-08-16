Российские блогеры теряют огромные суммы денег из-за действий YouTube

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Блогеры из РФ теряют огромные суммы денег из-за действий YouTube. Они могут недополучить минимум 20 млрд рублей в год, сообщает газета « Известия ».

Видеоплощадка закрыла гражданам России и Белоруссии доступ к монетизации с помощью рекламного кабинета Google Adsense.

Авторы видео также на протяжении длительного времени испытывают сложности с выплатами денег. Наибольший финансовый урон получают блогеры с небольшим количеством подписчиков.

Ранее отечественный хостинг видео RuTube запустил функцию переноса контента с YouTube. За один раз автор может перебросить до 2 тыс. записей.