Российские блогеры теряют огромные суммы денег из-за действий YouTube
«Известия»: российские блогеры потеряют до 20 млрд рублей из-за действий YouTube
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Блогеры из РФ теряют огромные суммы денег из-за действий YouTube. Они могут недополучить минимум 20 млрд рублей в год, сообщает газета «Известия».
Видеоплощадка закрыла гражданам России и Белоруссии доступ к монетизации с помощью рекламного кабинета Google Adsense.
Авторы видео также на протяжении длительного времени испытывают сложности с выплатами денег. Наибольший финансовый урон получают блогеры с небольшим количеством подписчиков.
Ранее отечественный хостинг видео RuTube запустил функцию переноса контента с YouTube. За один раз автор может перебросить до 2 тыс. записей.