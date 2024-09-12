Суд продлил меру пресечения экс-министру правительства Москвы Кибовскому
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Замоскворецкий райсуд столицы удовлетворил ходатайство следователя и продлил срок ареста экс-министру, бывшему главе департамента культуры Москвы Александру Кибовскому, сообщает пресс-служба суда.
Его арест продлен на 3 месяца и 6 суток, до 22 декабря этого года.
Экс-глава департамента культуры Москвы был задержан 17 июля. Ему предъявили обвинение в получении взятки в размере 100 млн рублей.
Ранее Кибовский попросил отправить его в зону спецоперации. Он особо отметил, что имеет боевой опыт и был в Донбассе.