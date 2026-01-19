Суд признал законным решение УФАС о нарушении рекламного законодательства компанией Samsung

Арбитражный суд города Москвы рассмотрел дело по иску ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и признал законным решение Московского областного УФАС России о нарушении компанией Закона о рекламе.

Поводом для разбирательства стало обращение гражданина, который получил рекламное письмо на электронную почту без предварительного согласия. После проверки антимонопольное ведомство возбудило дело и вынесло решение о нарушении рекламного законодательства.

Компания не согласилась с выводами УФАС и обратилась в суд, однако Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении требований и подтвердил обоснованность решения антимонопольного органа.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.