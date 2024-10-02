Суд поддержал УФАС в признании «МОЦ ИКТ» нарушившим закон о контрактной системе

Арбитражный суд города Москвы признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении ГКУ МО «МОЦ ИКТ» Закона о контрактной системе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в Управление поступила жалоба ООО «АЙ ТИ ПРОЕКТ ЦЕНТР» на действия ГКУ МО «МОЦ ИКТ» (заказчик) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения ООО «РТС-тендер» (оператор электронной площадки) электронного аукциона на поставку моноблоков.

По результатам рассмотрения управление признало жалобу ООО «АЙ ТИ ПРОЕКТ ЦЕНТР» обоснованной и выдало заказчику и оператору электронной площадки обязательное для исполнения предписание.

Заказчик не согласился с решением и предписанием управления и обратился в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ГКУ МО «МОЦ ИКТ» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России (дело № А40-134105/24).

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.