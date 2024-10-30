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Суд поддержал УФАС в признании АО «Энергосбыт Плюс» нарушившим закон о закупках

Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о нарушении АО «Энергосбыт Плюс» закона о закупках, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступила жалоба физического лица на действия АО «Энергосбыт Плюс» (Заказчик), путем проведения АО «ЕЭТП» (Оператор электронной площадки) запроса оферт в электронной форме на оказание услуг по печати платежных документов за коммунальные услуги физическим лицам и прочей печати для нужд заказчика.

По результатам рассмотрения управление признало жалобу физического лица обоснованной и выдало заказчику и оператору электронной площадки обязательное для исполнения предписание.

Заказчик не согласился с решением Управления и обратился в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал АО «Энергосбыт Плюс» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (А40-162321/24).

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