Суд поддержал решение УФАС по Подмосковью о нарушении закона защиты конкуренции

Арбитражный суд Московского округа признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении ООО «Климат-Т» и ООО «Каус Медиа» закона о защите конкуренции, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее операторами электронных торговых площадок АО «АГЗРТ», АО «Сбербанк-АСТ», ООО «РТС-тендер» и АО «ЕЭТП» были предоставлены сведения о наличии признаков нарушения закона о защите конкуренции в действиях ООО «Климат-Т» и ООО «Каус Медиа», совершенных в ходе проведения электронных аукционов для нужд различных заказчиков.

По результатам рассмотрения сведений управлением было возбуждено дело и вынесено решение о нарушении ООО «Климат-Т» и ООО «Каус Медиа» антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах, и выдано обязательное для исполнения предписание.

ООО «Климат-Т» не согласилось с решением и предписанием управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал в удовлетворении требований ООО «Климат-Т» и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.