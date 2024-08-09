Суд отклонил жалобу генерала Шамарина и оставил его под арестом

Апелляционный суд отклонил жалобу экс-замначальника Генштаба ВС РФ генерала Вадима Шамарина и оставил его под арестом до 21 октября, сообщает SHOT .

В июле суд продлил арест Шамарина еще на три месяца. Защита генерала пыталась оспорить это решение. Но жалоба была не удовлетворена.

Во время оглашения протокола Шамарин глубоко вздыхал, недовольный отклонением жалобы. Он также вел собственные записи.

Шамарин пообещал, что не будет скрываться от следствия. Генерал также отметил, что у него нет другого гражданства и счетов за границей.

Генерала задержали по обвинению в получении взятки в размере 36 млн рублей. Ранее Шамарин признался, что получил только 19 млн рублей, а остальных денег, по его словам, он не брал.