Суд отклонил жалобу Бакальчука по поводу слияния WB и Russ

Суд не принял жалобу Владислава Бакальчука, бывшего мужа основательницы Wildberries Татьяны Ким, по поводу слияния WB и Russ, сообщает Mash .

Объединение компаний было одобрено ФАС. В декабре мужчина потребовал признать сделку недействительной. Когда суд отклонил его прошение, он подал апелляцию.

Десятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Бакальчука. Решение по поводу WB и Russ осталось неизменным.

Предприниматель утверждал, что считает несправедливым свою долю в 1% в ООО «Вайлдберриз». Кроме того, он пытался доказать, что объединение компаний только навредит Wildberries. Однако суд не прислушался к его аргументам.

В прошлом году Бакальчук во время встречи с Рамзаном Кадыровым рассказал, что его жена связалась с «непонятной» компанией, из-за чего стала терять бизнес. Он выступал против сделки. Татьяна же отметила, что ее муж знал о слиянии с Russ.

После этих новостей она также сообщила о разводе с Бакальчуком. В октябре Татьяна официально сменила фамилию на девичью.