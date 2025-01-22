Суд отказался выпустить из колонии Стрелкова из-за отрицательной характеристики

Из характеристики Стрелкова следует, что он стоит на профилактическом учете как лицо, исповедующее экстремистскую идеологию. При этом мужчина вину не признает, в содеянном не раскаялся. Еще экс-министр не считает труд средством исправления.

Также при проверке тумбочки около кровати заключенного были замечания по поводу хранения таблеток, официально разрешенных лечащих доктором.

В итоге, как уточняется в документе, цель исправления не достигнута, поэтому нет уверенности, что Стрелков вновь не совершит преступление.

Игоря Стрелкова приговорили к 4 годам колонии общего режима по делу о публичных призывах к экстремистской деятельности. Ранее ему стало плохо в колонии. Стрелков пожаловался на боли в сердце. Также заключенный сообщил, что администрация ИК-5 якобы хочет сорвать его условно-досрочное освобождение.