Суд отказался выпустить из колонии Стрелкова из-за отрицательной характеристики
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Из-за отрицательной характеристики от администрации ИК № 5 Кирово-Чепецка суд отказался освобождать экс-министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова из колонии, сообщает Mash.
Из характеристики Стрелкова следует, что он стоит на профилактическом учете как лицо, исповедующее экстремистскую идеологию. При этом мужчина вину не признает, в содеянном не раскаялся. Еще экс-министр не считает труд средством исправления.
Также при проверке тумбочки около кровати заключенного были замечания по поводу хранения таблеток, официально разрешенных лечащих доктором.
В итоге, как уточняется в документе, цель исправления не достигнута, поэтому нет уверенности, что Стрелков вновь не совершит преступление.
Игоря Стрелкова приговорили к 4 годам колонии общего режима по делу о публичных призывах к экстремистской деятельности. Ранее ему стало плохо в колонии. Стрелков пожаловался на боли в сердце. Также заключенный сообщил, что администрация ИК-5 якобы хочет сорвать его условно-досрочное освобождение.