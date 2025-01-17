Игорь Стрелков обвинил администрацию колонии в срыве его выхода по УДО

Экс-министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков заявил, что администрация Кирово-Чепецкой ИК-5, где он отбывает наказание, якобы хочет сорвать его условно-досрочное освобождение (УДО), сообщает Mash .

На Стрелкова оформили дисциплинарное наказание. Это произошло после того, как сотрудники колонии нашли у мужчины в прикроватной тумбочке таблетки.

Как говорит Стрелков, лекарства ему выписали врачи. По словам мужчины, препараты разрешили пронести в колонию.

На днях сотрудники исправительного учреждения обнаружили эти таблетки в тумбочке заключенного, после чего и выписали наказание. Из-за данной санкции экс-министру обороны ДНР могут отказать в ходатайстве об УДО на заседании 22 января.

Защита Стрелкова заявляет, что таким способом мужчине хотят не дать выйти из колонии. По их словам, в камере нет никаких других мест, кроме тумбочки, где можно хранить препараты. А носить их все время с собой якобы физически невозможно.

Стрелкова приговорили к 4 годам колонии общего режима по делу о публичных призывах к экстремистской деятельности. Ранее ему стало плохо в колонии. Стрелков пожаловался на боли в сердце.