Суд в Москве оставил иск мужа блогера Лерчек без движения

Суд оставил без движения иск мужа блогера Лерчек на сумму более 1,2 млрд рублей

Симоновский районный суд Москвы принял решение оставить без движения иск Артема Чекалина к скандально известной супруге и блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) о разделе совместно нажитого имущества. Артем намерен взыскать с жены свыше 1,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Суд предложил Чекалину устранить выявленные недостатки, среди которых отсутствие документов по купле-продаже, сведений о снятии ареста с имущества и т. д.

Если в указанный срок недостатки не будут устранены, то суд вернет мужчине заявление со всеми приложенными материалами.

В марте 2024 года Валерия решила расторгнуть брак с мужем Артемом и обратилась в мировой суд. На заседание суда 12 апреля оба супруга не явились, прислав своих адвокатов. После заседания по делу о разводе адвокату Лерчек пришлось убегать от журналистов.

В марте прошлого года в отношении семьи Чекалиных возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. На сегодняшний день дело прекращено, так как блогер выплатила все долги перед ФНС на общую сумму свыше 1 млрд рублей.