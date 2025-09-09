Суд не стал решать вопрос об аресте для хозяек «черной передержки» и отпустил их

Чеховский суд Московской области отказался рассматривать вопрос об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста для владелиц «черной передержки», которую обнаружили в Чехове. Собственницы зоогостиницы на данный просто отпущены на свободу без меры пресечения, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Ходатайство следствия о домашнем аресте оставлено без рассмотрения судом», — сообщили в суде.

При этом, что стало причиной отказа рассматривать вопрос об избрании меры пресечения для двух задержанных девушек в виде домашнего ареста, не уточняется.

«Владельцев зоогостиницы в подмосковном Чехове отпустили без меры пресечения», — сообщили агентству правоохранители.

Ранее сообщалось, что певица Мона была возмущена, когда узнала, что девушек, которые издевались в том числе над ее собаками, планируют отправить не в СИЗО, а под домашний арест. Артистка заявляла, что будет добиваться реального заключения под стражу для хозяек «черной передержки», так как их дом и место, где они издевались над животными, одно и то же место.

Согласно официальной информации, следствие признало потерпевшими 15 владельцев собак, которых задержанные вводили в заблуждение, обещая за деньги внимательно относиться к животным и обучать их навыкам, а также содержать в надлежащих условиях. Вместо этого над собаками издевались. Одномоментно в антисанитарных условиях жили около 30 собак, а среди сотрудников зоогостиницы не было квалифицированных кинологов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.