Суд до 29 августа арестовал сына известного бизнес-коуча Наталии Закхайм

По ходатайству Хорошевской межрайонной прокуратуры суд Москвы до 29 августа арестовал сына «самой богатой ученицы Роберта Кийосаки» Наталии Закхайм по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В ходе судебного заседания Трой Краснов и его адвокат возражали против заключения под стражу и просили суд назначить залог, запрет определенных действий или домашний арест.

По данным следствия, в 2021 году известный бизнес-коуч Наталия Закхайм создала и возглавила организованную преступную группу, в которую вошли ее муж Андрей Краснов, сын Трой Краснов и бизнес-партнер Любовь Струлева. Злоумышленники мошенническим путем похищали деньги у граждан под предлогом прохождения бизнес-курсов по инвестированию.

На основании общедоступной информации банда записала видеокурс по инвестициям и обманом продавала его гражданам. Стоимость такого бизнес-курса доходила до 1 млн рублей. Однако после оплаты свои обязательства по обучению они не выполняли и деньги не возвращали. Сумма ущерба составила более 2,5 млн рублей.

Следователи устанавливают все эпизоды преступной деятельности организованной группы и полный список пострадавших. Расследование уголовного дела находится на контроле столичной прокуратуры.

Накануне Наталию Закхайм и Андрея Краснова задержали в аэропорту Петербурга, когда они прилетели из Мексики, Троя задержали дома. Также силовикам удалось задержать Струлеву. Заявления на фигурантов продолжают поступать. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).