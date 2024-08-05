Суд арестовал избивших боксера-чемпиона Двали в Крыму

Избивших боксера-чемпиона Двали в Крыму отправили под арест до 29 сентября

Суд отправил под арест до 29 сентября шестерых жителей Феодосии, обвиняемых в покушении на убийство чемпиона России по боксу Дмитрия Двали, сообщается в Telegram -канале СУ СК РФ по региону.

Судебное заседание в отношении остальных участников массовой драки продолжается.

Ранее в Феодосии задержали участников драки, во время которой избили чемпиона РФ и Европы по боксу Дмитрия Двали, вступившегося на подростка.

28 июля Двали возвращался с пробежки в отель и увидел, как толпа избивает подростка. Боксер вступился за него, но его избили, в результате чего чемпион лишился глаза.

Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью группой лиц. Но глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия нападавших на покушение на убийство.