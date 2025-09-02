Суд арестовал имущество и интеллектуальную собственность издательства «Музыка»

сегодня в 11:35

Перовский суд Москвы арестовал недвижимость, акции и интеллектуальную собственность издательства «Музыка», собственнику которого запретили выезд из России, сообщает РИА Новости .

Ранее Генпрокуратура потребовала вернуть крупнейшее нотное хранилище страны в собственность государства. Согласно данным ведомства, издательство «Музыка» является «культурным достоянием многонационального народа России». Слушание по делу назначено на 11 сентября.

«Запретить (Марку-ред.) Зельберквиту <…> выезд из РФ. Обязать пограничную службу ФСБ России обеспечить неукоснительное соблюдение мер по обеспечению иска в виде запрета <…> осуществлять выезд из РФ», — говорится в определении суда.

Аналогичное решение суд вынес в отношении его близких, которые также являются ответчиками по иску. Кроме того, их имущество было арестовано.