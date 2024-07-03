Ступинцы отдали дань памяти ветеранам боевых действий

У памятника на бульваре Победы в Ступине прошла церемония возложения цветов в честь дня ветеранов боевых действий. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В городском округе Ступино проживают 930 ветеранов боевых действий.

На мероприятии собрались матери, вдовы погибших участников боевых действий в горячих точках, ветераны, воспитанники военно-патриотических объединений, представители администрации, депутатского корпуса и неравнодушные ступинцы.

«Гордимся земляками, защищавшими интересы России в вооруженных конфликтах. В нашей памяти все, кто погиб, выполняя боевые задачи при защите интересов Отечества, мирных граждан и мира на Земле. Сегодня свыше 600 ступинцев, участников СВО, сражаются за Родину. Спасибо за преданность Отечеству, за верность долгу! Желаю вам и вашим семьям здоровья, добра и мира!» — обратился к собравшимся глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских.

Почетной грамотой и благодарственным письмом главы округа за активную жизненную позицию, большую работу по патриотическому воспитанию молодежи награждены 4 ветерана боевых действий.

С приветственным словом выступили заместитель председателя Московской областной Думы Александр Наумов, председатель окружного Совета депутатов Александр Сухачев и депутат Игорь Колтыгин.

Памятные подарки вручены матерям погибших военнослужащих, ветеранам боевых действий. Медалью «Ветеран боевых действий» Всероссийской общественной организации «Боевое братство» награждены 3 человека.

После минуты молчания в память о солдатском подвиге участники церемонии возложили цветы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.