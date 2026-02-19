сегодня в 14:43

Студенты помогли расчистить от снега больницу во Фрязине

Сильный снегопад продолжается во Фрязине 19 февраля, коммунальные службы и сотрудники учреждений расчищают улицы и территории. К уборке городской больницы на улице Московской присоединились студенты Щелковского колледжа.

Метель во Фрязине не прекращается, из-за чего коммунальные службы усилили работу по очистке дорог и тротуаров. Сотрудники социальных учреждений приводят в порядок прилегающие территории своими силами.

К городской больнице на улице Московской, дом 7, добровольно присоединились студенты Щелковского колледжа. Они помогают убирать снег, расчищать пешеходные дорожки и подъезды к лечебным корпусам.

На территории медучреждения также задействованы два трактора, которые освобождают проезды для машин скорой помощи. Начальник административно-хозяйственного отдела Сергей Корниенко отметил, что к работам приступили еще в 7 утра.

«Основные подходы уже почищены, однако из-за продолжающегося снегопада работа продолжается. Благодаря помощи волонтеров работа идет значительно быстрее», — пояснил Сергей Корниенко.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.