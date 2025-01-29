Студенты колледжа Подмосковья почтили память ленинградцев, переживших блокаду

Во всех структурных подразделениях колледжа «Подмосковье» прошли уроки памяти, посвященные 81-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Преподаватели рассказали ученикам о бесстрашном подвиге блокадного Ленинграда, о тяжелых временах, выпавших на долю его жителей. Особенными чувствами ребята прониклись к судьбе ленинградской девочки Тани Савичевой. Ее дневник стал одним из печальных символов Великой Отечественной войны. Студенты отвечали на вопросы исторической викторины, смотрели учебный фильм «Защитники искусства», была организована выставка «900 Дней Блокады», на которой были представлены книги и фотографии, рассказывающие о мужестве и стойкости жителей и защитников города.

Также прошла акция памяти «Блокадный хлеб»: волонтеры колледжа организовали раздачу символических кусочков хлеба, весом в 125 грамм — именно такая минимальная норма выдачи хлеба на человека в день была установлена в самый трудный период блокады Ленинграда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.