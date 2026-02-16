сегодня в 16:19

Студенты из Подмосковья создали онлайн-ресурс о культуре народов России

Студенты колледжа «Подмосковье» разработали интерактивный сайт «Эхо Предков», который знакомит пользователей с культурой, ремеслами и историей малых народов России, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Студенты колледжа «Подмосковье», обучающиеся по специальности «Информационные системы и программирование», реализовали проект, направленный на укрепление межнационального взаимопонимания и сохранение культурного наследия России.

Команда в составе Тимура Шарафуллина, Алёны Маркиной, Ивана Самойленко и Андрея Бабуркина под руководством преподавателя Анастасии Брылевой создала онлайн-ресурс «Эхо Предков». Сайт представляет собой интерактивную карту, на которой отображены культура, ремесла и история малых народов страны.

Каждая точка на карте соответствует определённому региону или народности и позволяет пользователям узнать о традициях, обычаях, быте и искусстве коренных малочисленных народов. Особое внимание уделено сохранению уникальных элементов культуры, находящихся под угрозой исчезновения.

Проект способствует развитию туризма, популяризации российских регионов и формированию позитивного имиджа страны на международном уровне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.