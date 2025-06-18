Студенты из Дмитрова помогли школьникам определиться с профессией

В Запрудненской гимназии Талдомского городского округа 16 июня прошло профориентационное мероприятие «Поиск. Призвание. Профессия». Его организовали преподаватели специальных дисциплин и студенты Дмитровского техникума, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Учащиеся 5-х, 7-х и 8-х классов участвовали в практических мастер-классах. Школьники пересаживали декоративные растения, управляли беспилотниками и создавали авторские сувениры в разных стилях.

«Мы старались сделать так, чтобы ребята не просто увидели профессии со стороны, а по-настоящему прочувствовали, каково это — быть агрономом, дизайнером или оператором дронов. Такая практика дает школьникам возможность заглянуть в свое будущее и найти дело по душе», — отметили представители техникума.

Мероприятие стало полезным опытом для подростков. Живое знакомство с профессиональной деятельностью помогает им сделать более точный выбор карьеры.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.