СТСН «Росток» надлежит выплатить штраф в размере 150 тыс рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным постановление Московского областного УФАС РФ о привлечении СТСН «Росток» к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Поводом к возбуждению дела об административном правонарушении послужила жалоба гражданина на нарушение СТСН «Росток» Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг.

Рассмотрев указанную жалобу, управление возбудило дело об административном правонарушении по признакам нарушения правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг.



По итогам рассмотрения дела об административном правонарушении управление вынесло постановление о привлечении СТСН «Росток» к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 150 тыс. рублей за административное правонарушение.

Товарищество не согласилось с постановлением Управления и обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал СТСН «Росток» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС России (дело № А40-110187/24).

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.