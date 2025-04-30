Столичный суд оштрафовал Viber на 800 тыс руб

Мессенджер признали виновным по ч. 1 ст. 13.39 КоАП РФ (неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями).

Суд назначил платформе административное наказание. Viber оштрафовали на 800 тыс. рублей.

В декабре 2024 года Роскомнадзор заблокировал мессенджер Viber в России. Это решение связано с тем, что сервисом активно пользовались мошенники и украинские диверсанты.