Столичный суд оштрафовал Viber на 800 тыс руб
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Суд в Москве привлек Viber Media S.ár.l к административной ответственности, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Мессенджер признали виновным по ч. 1 ст. 13.39 КоАП РФ (неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями).
Суд назначил платформе административное наказание. Viber оштрафовали на 800 тыс. рублей.
В декабре 2024 года Роскомнадзор заблокировал мессенджер Viber в России. Это решение связано с тем, что сервисом активно пользовались мошенники и украинские диверсанты.