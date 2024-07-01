Столичный психолог Хакимов посоветовал не запирать себя только в отношениях

Не стоит запирать себя только в одних отношениях. Друзей может быть много, и проводить время с разными людьми — это нормально, сообщил РИАМО московский психолог Денис Хакимов.

«Это и новые знакомства, важные для психологического благополучия, и поддержание связей с давно знакомым человеком. Как бы интересно ни было двум людям, если быть вместе постоянно, любое общение наскучит», — сказал Хакимов.

Он отметил, что дружба — прекрасное явление, которое нужно беречь и развивать. Найти человека интересного, понимающего и принимающего — большая удача.

«Это на самом деле не такое частое явление, и его следует беречь. Мы со своей стороны можем найти в жизни место для таких людей, как бы выделить внутреннее пространство для них, чтобы и обогатиться самим, и способствовать развитию отличной от нас личности, раскрытию ее потенциала», — рассказал психолог.

Хакимов подчеркнул, что дружба — она еще и про взаимовыручку. Конечно, чисто к меркантильному обмену вещами и услугами ее сводить неправильно, но попросить об одолжении или же самому откликнуться на просьбу будет полезно.

«В конце концов, одна из сторон жизни — это поддержка близких и помощь с их стороны. К постороннему с улицы мы с такими вещами не пойдем, но поговорим с теми, кому доверяем и кто постарается понять положение», — заключил специалист.