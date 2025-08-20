сегодня в 19:03

Столичная фирма погасила долг по зарплате в 68 млн руб в рамках уголовного дела

В Москве коммерческая организация систематически не выплачивала сотрудникам заработную плату. Она задолжала им более 68 млн рублей. Деньги были выплачены благодаря вмешательству следствия, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице .

В отношении гендиректора компании было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев зарплаты). По данным следствия, он из корыстных побуждений допустил систематическое невыполнение обязательств по выплате зарплаты сотрудникам.

Общая сумма задолженности составила более 68 млн рублей. Следователям удалось оперативно зафиксировать факт нарушения, а также предпринять меры, чтобы восстановить справедливость в трудовых отношениях.

В результате СК обеспечил выплату долга по заработной плате для 68 потерпевших.

