Работодателей могут оштрафовать за незаконное лишение сотрудника премии

Как рассказал член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, работодатели, которые незаконно лишили сотрудника премии, могут быть оштрафованы на сумму до 50 тыс. рублей как за невыплату зарплаты, сообщает ТАСС .

Такие поправки в Трудовой кодекс начнут действовать с 1 сентября.

«Если выяснится, что работодатель неправомерно лишил премии сотрудника, то его могут привлечь к административной ответственности», — отметил Машаров.

Он уточнил, что штраф для должностных лиц будет от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для лиц, осуществляющих бизнес-деятельность без образования юрлица, — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, для юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Сотрудники, которые считают, что их незаконно лишили положенной премии, могут обжаловать эти действия. Это можно сделать, обратившись к работодателю, а еще подать жалобу в трудовую инспекцию или направить исковое заявление в суд.