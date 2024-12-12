Стас Пьеха признался, что счастлив без отношений

Певец Стас Пьеха является одним из самых привлекательных мужчин в российском шоу-бизнесе, хотя уже долгий период времени остается без постоянной партнерши. В интервью 44-летний артист заявил, что не испытывает страха или одиночества, и сейчас счастлив в своем статусе одиночки, не планируя активно искать отношения, сообщает MK.Ru .

Он открыто заявил, что если встретит женщину, к которой возникнут чувства, не будет против. Однако Стас осознал, что с возрастом становится труднее строить крепкие связи, и это немного пугает его.

Певец подчеркнул, что научился ценить искренность в женщинах и с легкостью определяет меркантильные намерения. Он не приветствует отношения, основанные на материальной выгоде, и игнорирует такие ухаживания.

«Если я понимаю, что со стороны девушки идет запрос на бабки, я вообще не отвечаю», — добавил артист.

Также у Стаса нет интереса к сайтам знакомств. Он считает их бесполезными и предпочитает знакомиться с людьми в реальной жизни, включая социальные сети.