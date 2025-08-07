Стартовала регистрация на всероссийский молодежный семинар «Без срока давности», который пройдет в Саранске с 18 по 21 сентября. Лейтмотивом программы станет сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР — жертв преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Росмолодежи.

Подать заявку можно во ФГАИС «Молодежь России» по ссылке: myrosmol.ru/events/1bf51e15-89a2-4e5b-802de9e608d4d10b? clckid=ce4d3235 до 24 августа 2025 года включительно.

Семинар направлен на создание условий для популяризации и внедрения методик реализации федерального проекта «Без срока давности» среди молодежной аудитории с учетом ее профессиональной ориентации.

В Саранске соберутся 200 участников для работы с ведущими экспертами в области исследования проблемы геноцида в истории советского народа. По итогам проведения семинара будут разработаны методические рекомендации по взаимодействию с общественными организациями и молодежными советами ведомств, реализующих федеральный проект, сценарии мероприятий в различных форматах проведения, проектные идеи, направленные на сохранение исторической памяти.

Участниками семинара станут обучающиеся средних специальных учебных заведений, высших учебных заведений, реализующих образовательные программы профессионального образования по направлениям подготовки: «Юриспруденция», «История», «Документоведение и архивоведение», «Лингвистика», «Филология», «Журналистика» и иным гуманитарным и творческим направлениям, а также студенты педагогических факультетов, заинтересованные в продвижении федерального проекта, в том числе лидеры и представители патриотических общественных 2 объединений и проектов, молодые специалисты в сфере образования, науки, культуры и молодежной политики.

Организатором выступает ФГБУ «Роспатриотцентр» Росмолодежи при поддержке АНО «Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации» и Государственного комитета по делам молодежи Республики Мордовия.