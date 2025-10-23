Старшеклассников Подольска познакомили с работой роддома

В Подольске 16 учеников 10 «Б» класса гимназии № 7 посетили Подольский роддом и посмотрели, как работает клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты для проведения КТГ и врача акушера-гинеколога, физиотерапии, УЗИ. Большинство учеников этого класса планируют связать свою жизнь с медициной, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мне все очень понравилось, это очень хорошо для профориентации. С детства хотела стать гинекологом-акушером. Считаю, что это очень хорошая практика, и нужно ходить почаще на такие мероприятия», — сказала старшеклассница Анастасия Горохова.

В Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева реализуется программа профориентации, в рамках которой для учеников старших классов организуют экскурсии в государственные учреждения здравоохранения.

Цель проекта — познакомить ребят с работой системы здравоохранения Подмосковья и современными медицинскими цифровыми технологиями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.