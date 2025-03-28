Старшеклассники Москвы выступят в финале турнира «Умножая таланты»

Московский НПЗ подвел итоги регионального этапа интеллектуального турнира «Умножая таланты» для учеников 8-11 классов. В финале, который пройдет в апреле в Санкт-Петербурге, примут участие 8 старшеклассников из столицы, передает пресс-служба предприятия.

Победители и призеры турнира получат до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в ведущие вузы.

В столице на участие в конкурсе поступило свыше 500 заявок. Для выхода в финал команды решали актуальные для нефтегазовой отрасли задачи по нефтехимии, цифровым технологиям и математическому моделированию.

«Турнир „Умножая таланты“ стирает границы между теорией и практикой, погружая школьников в реальные задачи „Газпром нефти“. Вместе с экспертами компании они анализируют ключевые вызовы отрасли и разрабатывают новые решения для самых сложных проблем. Такой формат знакомит ребят с различными направлениями в индустрии, позволяет почувствовать себя в роли перспективного исследователя или инженера, определиться с будущей профессией и уверенно начать карьеру уже со школьной скамьи», — сказала директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова.

«Умножая таланты» — один из крупнейших российских образовательных проектов по поддержке одаренных школьников. Ежегодно турнир организовывает «Газпром нефть» по программе социальных инвестиций «Родные города». Он помогает выявлять талантливых старшеклассников и знакомит их с будущими профессиями в нефтяной отрасли.

«Московский НПЗ традиционно открывает двери в престижную нефтяную отрасль для талантливой молодежи. Карьера и условия труда на одном из самых передовых производств страны привлекают лучших выпускников колледжей и вузов. В рамках „Умножая таланты“ мы еще на этапе школьного образования знакомим ребят с нашими технологиями и опытными специалистами предприятия, рассказываем им о востребованных специальностях», — прокомментировал пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев.

Известно, что портфолио участника поможет продолжить карьеру на Московском НПЗ, где открыты востребованные вакансии операторов установок, лаборантов, экологов, IT-инженеров и многих других. Работу современного предприятия «Газпром нефти» обеспечивают более 2500 специалистов.

«Интеллектуальный турнир „Умножая таланты“ дает ребятам отличную мотивацию дополнительно развивать свои знания в разных сферах за рамками школьной программы. Во время подготовки проектов они погружаются в тему, прокачивают навыки командной работы и публичных выступлений. Специалисты Московского НПЗ по-настоящему увлекают детей своим делом и на собственном примере показывают, какие впечатляющие перспективы сейчас открыты перед школьниками в промышленности», — заключила учитель школы-финалиста турнира № 1557 Надежда Довгаль.