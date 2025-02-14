Старшеклассники Москвы помогают ученикам госпитальных школ

В столице реализуется проект «УчимЗнаем», члены регионального отделения движения первых города и участники клуба «Цивилизация юных» раз в полтора месяца встречаются с учениками госпитальных школ и стараются оказать им поддержку, сообщает «Вечерняя Москва».

«Мы проводим много разных мероприятий: мастер-классы, концерты, квизы, образовательные лекции, праздничные программы с театральным уклоном. В госпитальных школах очень важно отвлекать детей от мыслей о болезни, делать их жизнь ярче», — рассказала участница движения, одиннадцатиклассница Дарья Шевлягина.

По ее словам, этот подход помогает легче провести саму программу, а ребята из госпитальных школ всегда горячо и с благодарностью реагируют на мероприятия.

Часто встречи приурочены к праздникам и памятным датам. В декабре 2024 года ребята все вместе рисовали открытку и писали письма Деду Морозу.