Старейшая ОПГ России Таганская продолжает «предоставлять неудобства»

В судебном процессе по знаменитой Таганской группировке возникли проблемы из-за развала коллегии присяжных заседателей. На сегодня выбыло уже четверо запасных присяжных, сообщает «112» .

Если коллегию покинут еще три участника, ее придется отбирать заново. Это означает, что по-новому придется запустить и весь судебный процесс. При этом слушание могло обнулиться еще в момент, когда прокурор ходатайствовал об исключении покойного главаря банды из процесса, но ходатайство отклонили.

Таганская — одна из старейших ОПГ России. Даже сейчас она продолжает «предоставлять неудобства». Слушания в Московском суде проходят минимум по три раза в неделю, они занимают полный рабочий день. Все это не оставляет желающих узнавать все, что совершили преступники.

Ранее лидер Таганской ОПГ Григорий Рабинович, известный в криминальных кругах как Гриша Таганский, скончался на 68-м году жизни в СИЗО «Матросская тишина». У него были проблемы с сердцем, поэтому до приговора обвиняемый не дожил. По информации СМИ, он содержался в СИЗО в хороших условиях.