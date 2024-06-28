Стало известно, как жил главарь «таганских» Рабинович в «Матросской тишине»

Главарь Таганской организованной преступной группы (ОПГ) Григорий Рабинович, известный как Гриша Таганский, скончался в московском СИЗО из-за сердечного приступа. Криминальный авторитет находился в изоляторе «Матросская тишина» и содержался там, по оценке aif.ru , в хороших условиях.

Рабинович долгое время участвовал в судебных заседаниях по обвинению в причастности к убийству вора в законе по кличке Дед Хасан, а также другим преступлениям.

По словам члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марии Ботовой, лидер ОПГ ежедневно вставал в шесть утра, а с семи до восьми утра завтракал. После этого Рабинович, равно как и его сокамерники, отправлялся на осмотр.

«В течение дня — участие в следственных действиях и судебных заседаниях. Прогулка с 13:00 до 14:00, в 14:00 давали обед, далее с 18:00 до 19:00 ужин», — рассказала она.

После этого Рабинович участвовал в вечернем осмотре и шел готовиться ко сну. В 22:00 был отбой. Заключенные под стражу должны были спать не менее восьми часов, заключила Ботова.