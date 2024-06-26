Лидер Таганской ОПГ Рабинович умер в «Матросской тишине» от проблем с сердцем

Григорий Рабинович, известный в криминальных кругах как Гриша Таганский, почувствовал себя плохо ночью 25 июня. Медики не успели спасти лидера Таганской ОПГ, он скончался на 68-м году жизни, сообщает SHOT .

Предварительно установлено, что у Рабиновича была острая сердечно-сосудистая недостаточность, она и стала причиной смерти. Криминальный авторитет скончался в СИЗО «Матросская тишина» в Москве.

Григория Рабиновича обвиняли в причастности к убийству криминального авторитета Деда Хасана, в похищении, ограблении и убийстве предпринимателя Алексея Покровского, а также в ряде других преступлений.

Членам Таганской ОПГ предъявили окончательное обвинение в убийстве Аслана Усояна, известного как Дед Хасан, еще в 2020 году. Рабинович был в числе тех, кто был задержан и обвинен в преступлении. Один из членов ОПГ на тот момент находился в международном розыске.