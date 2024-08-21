Стало известно, усыпят ли овчарку Алена Делона по воле актера

В Фонде Брижит Бардо со ссылкой на родственников покойного Алена Делона заявили, что бельгийскую овчарку актера по кличке Лубо не будут усыплять. Ранее Делон просил, чтобы Лубо усыпили после его смерти, «чтобы она не осталась одна», сообщает «Вечерняя Москва».

В Фонде заявили, что в организацию обращались многие люди, интересующиеся судьбой Лубо. Родные актера уже успели заявить, что у овчарки «есть дом и семья», с которыми питомец будет жить дальше.

«Они (родственники Делона — ред.) позаботятся о ней. Лубо не будут усыплять», — написал Фонд Брижит Бардо в социальной сети X.

Кинозвезда неоднократно подчеркивал, что любит своих собак. Ранее французский телеканал BFMTV заявлял, что Алена Делона похоронят в его родной коммуне Души (север Франции) в месте, где покоятся 35 его собак. Артист самостоятельно выбрал место и завещал предать его земле именно там, отмечали в прессе.