Стало известно, сколько заработал арестованный за коррупцию генерал Булгаков

Согласно последней открытой декларации, задержанный и арестованный по делу о коррупции бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков за 2018 год заработал 15,2 млн рублей, а его жена в 2010 году купила земельный участок на 23 сотки и дом площадью более 620 кв. м., сообщает РИА Новости .

Вместе с супругой высокопоставленный офицер владеет лишь квартирой площадью 109 кв. м. Остальное же имущество записано на имя жены. Речь идет о трех земельных участках, жилой дом площадью свыше 620 кв. м. и японский кроссовер Lexus RX350.

При этом доход жены генерала с 2009 по 2018 годы составлял лишь около 230 тыс. рублей. Исключением стал 2010 года, когда она боле чем за 10 млн рублей продала земельный участок с жилым домом.

Ранее стало известно, что генерал Дмитрий Булгаков в рамках тактико-специальных учений в 2019 году построил 80-метровый мост к родному селу Верхнее Гурово в Курской области.

Дмитрий Булгаков занимал пост замминистра обороны РФ в 2008–2022 годах и отвечал за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ. В пятницу генерал был задержан и арестован по уголовному делу о коррупции.