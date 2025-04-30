Стало известно, сколько зарабатывает Друзь на корпоративах «Что? Где? Когда?»

Александр Друзь получает до 1 млн руб за раз на корпоративах «Что? Где? Когда?»

Участник интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» Александр Друзь на пенсии, но все еще продолжает зарабатывать на корпоративах. Легендарный магистр готов приехать в любой город России, чтобы провести мозговой штурм в компании друзей или коллег клиента, но за это придется выложить круглую сумму — до 1 млн рублей, сообщает SHOT .

За проведение такой игры Друзь берет 450 тыс. рублей. Чтобы стилизовать мероприятие под «Что? Где? Когда?», придется выложить еще 450 тыс. рублей. Но и это еще не все.

Если полет займет более 4 часов, Друзю нужен будет билет в бизнес-класс, который также оплачивает клиент. Еще 200 тыс. рублей надо будет отдать за стилизованные предметы — гонг, черный ящик, конверты. Лучший игрок получит сову за 40 тыс. рублей. По 2 тыс. рублей придется отдать за сувенирные книги.

Еще Друзю нужна отдельная гримерка. Внутри ничего сверхъестественного — зеркало, вода, сок, чай, мясная и сырная нарезки. Также магистр может выступить на корпоративе в качестве спикера. Он расскажет о хитростях знаменитой игры.

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