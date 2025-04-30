Стало известно, сколько зарабатывает Друзь на корпоративах «Что? Где? Когда?»
Участник интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» Александр Друзь на пенсии, но все еще продолжает зарабатывать на корпоративах. Легендарный магистр готов приехать в любой город России, чтобы провести мозговой штурм в компании друзей или коллег клиента, но за это придется выложить круглую сумму — до 1 млн рублей, сообщает SHOT.
За проведение такой игры Друзь берет 450 тыс. рублей. Чтобы стилизовать мероприятие под «Что? Где? Когда?», придется выложить еще 450 тыс. рублей. Но и это еще не все.
Если полет займет более 4 часов, Друзю нужен будет билет в бизнес-класс, который также оплачивает клиент. Еще 200 тыс. рублей надо будет отдать за стилизованные предметы — гонг, черный ящик, конверты. Лучший игрок получит сову за 40 тыс. рублей. По 2 тыс. рублей придется отдать за сувенирные книги.
Еще Друзю нужна отдельная гримерка. Внутри ничего сверхъестественного — зеркало, вода, сок, чай, мясная и сырная нарезки. Также магистр может выступить на корпоративе в качестве спикера. Он расскажет о хитростях знаменитой игры.
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