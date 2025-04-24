Больше Лепса и Пугачевой: сколько зарабатывает Надежда Кадышева?

Певица Надежда Кадышева собирает рекордные гонорары с концертов: по 20 млн рублей за выступление. Ее доходы выше, чем у Григория Лепса и Аллы Пугачевой, сообщает kp.ru .

Кадышева смогла влюбить в себя молодую аудиторию, выпустив хит «Веночек». Сейчас основная аудитория ее концертов — подростки и студенты, они часто выкладывают в соцсетях видео с танцполов.

«Золотое кольцо» переживает вторую волну популярности. Группа уже намерена давать концерты на крупных стадионах во Дворцах спорта.

«Интернет не может создать хит. Там все звуки получаются железными. Надо писать, вкладывая свою душу. У нас уже столько хитов, что мы со счета сбились», — заявил супруг Кадышевой и второй основатель коллектива Александр Костюк.

У них очень крепкий брак: Костюк и Кадышева вместе боле 40 лет. В прошлом году карьеру певца неожиданно начал 40-летний сын звездной пары — Григорий Костюк.