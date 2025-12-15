Стало известно, сколько россиян покупают детям детское шампанское

В России обсуждается инициатива о запрете детского шампанского. Законодатели выражают опасения, что подобная терминология может создать у подрастающего поколения искаженное представление о безвредности алкогольных напитков. В то же время, согласно результатам опроса, многие россияне и так довольно редко приобретают данный продукт, предпочитая другие варианты для детских праздников. В исследовании приняли участие 4,1 тысячи человек, сообщает kp.ru .

Большая часть опрошенных граждан (70%) утверждают, что никогда не покупают детское шампанское своим детям. Респонденты считают, что существует множество других, более приятных и полезных напитков.

«Это правда, спросите у любого нарколога. Таким образом у детей формируется положительное отношение к алкоголю. Так что никогда не покупаю своим», — отметила одна из участниц опроса.

Другая выразила обеспокоенность тем, что в детском шампанском содержится «сплошная химия», и предположила, что оно даже более вредное, чем настоящий напиток.

«Не покупаем. Да и сами при детях стараемся не выпивать», «Нет, оно не вкусное. Лучше детям сварить морс», — добавили другие респондентки.

28% принявших участие в опросе россиян покупают детское шампанское к новогоднему столу. По их мнению, в этом нет ничего плохого, так как это просто газированный напиток, необычный и вкусный, который может порадовать детей.

«Какие глупости, это же не алкоголь, а лимонад. И почему на Новый год не купить лимонад в красивой бутылке с новогодней символикой?!» — удивилась респондентка.

Другая рассказала, что в ее детстве родители покупали ей детское шампанское, и она никогда не относилась к нему как к алкогольному напитку. По ее словам, у него просто более интересные вкусы, чем у обычной газировки.

«И ничего, не стала алкоголиком, наоборот, почти не употребляю алкоголь», — добавила девушка.

Оставшиеся 2% участников выбрали вариант ответа «другое».

