Стало известно, почему SHAMAN отказали в регистрации товарного знака «Я русский»

Специалисты Роспатента объяснили, почему отказали певцу SHAMAN (Ярослав Дронов) в регистрации товарного знака «Я русский». Это связано с опасением оскорбить чувство достоинства россиян, сообщает Baza .

В октябре 2024 года артист подал заявки на регистрацию товарного знака «Я русский». Под ним он собирался выпускать алкоголь, а также шампуни, пены для ванн, мыло и т. д. Роспатент отказал Дронову по обеим заявкам. Об этом стало известно в конце февраля текущего года.

В документе, в котором содержится комментарий ведомства, сказано, что певцу отказали, так как торговая марка «Я русский» могла быть воспринята россиянами как оскорбляющая чувство достоинства людей, потому что обозначение может вызвать «прямую ассоциацию между национальностью».

Также сказано, что обозначение, которое указал Дронов, похоже на «Русскую водку». Права на этот товарный знак принадлежат ряду компаний, включая «Кристалл» и «Русский стандарт».

В Роспатенте заключили, что «Я русский» не соответствует критериям товарного знака, а индивидуализировать товары с его помощью нельзя.