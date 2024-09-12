Стало известно, от чего мог скончаться тележурналист Николай Сванидзе

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Предварительно, один из основателей российского телевидения Николай Сванидзе мог скончаться от пневмонии, сообщает Baza .

Известный тележурналист ушел из жизни в возрасте 69 лет вечером 11 сентября в собственной квартире, расположенной на улице Маршала Василевского.

Сванидзе пожаловался на приступ сильного кашля, температуру и одышку. Его родственники вызвали скорую помощь. Однако приехавшим медикам не удалось спасти журналиста — он умер в их присутствии.

Известно, что несколько лет назад у Сванидзе диагностировали ишемию головного мозга.